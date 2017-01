EXECUÇÃO Motociclistas invadem posto

e matam homem a tiros Vítima tinha 46 anos e morreu atingida por disparos também na cabeça

Policiais trabalham para identificar autores e esclarecer motivo do assassinato de Luciano Fausto de Andrade, 46 anos, ocorrido por volta das 20h20min de ontem. Ele foi assassinado a tiros, em posto de combustíveis, localizado na Rua Presidente Vargas, no Centro de Iguatemi. Dois ocupantes de motocicleta são apontados como autores.

Em registro policial consta que a vítima permaneceu no estabelecimento por alguns instantes, sentada na carroceria da picape Strada que era dona, e, no momento em que se levantou para ir até o balcão de atendimento, a dupla entrou no pátio do posto em motocicleta Titan e o ocupante da garupa surpreendeu Luciano com primeiro tiro.

A vítima reagiu e tentou acertar os motociclistas com cadeira, mas logo caiu no chão e foi atingida por outros disparos. Segundo a polícia, Luciano tinha perfurações na cabeça e em outras partes do corpo. Ele morreu no local.

No cenário do crime, foram apreendidas cinco cápsulas de munição calibre 9 milímetros. A dupla fugiu e o caso está sob investigação.