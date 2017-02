Corumbá Motociclista abandona companheira

em acidente e foge Vítima informou que o companheiro estava sem o documento da moto

Jovem de 25 anos ficou ferida após queda de moto, na madrugada de hoje, na região central de Corumbá. O acidente aconteceu depois que o condutor da moto perdeu o controle, caiu e fugiu deixando a passageira para trás.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, a vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros caída no chão ainda consciente. Ela informou que após a queda o condutor do veículo fugiu pois estava sem o documento de identificação do veículo e ficou com medo da fiscalização.

De acordo com informações do site ela foi encaminhada para o pronto-socorro mais próximo com suspeita de fratura no pulso esquerdo. O condutor do veículo fugiu sem prestar atendimento para a companheira.