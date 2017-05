Acidente de Trânsito Motociclista que bateu em poste, morre dez dias após ser internado em hospital Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde

Sidney Romero de Oliveira, de 30 anos, morreu na tarde de ontem (22), após ficar dez dias internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas. Vítima perdeu o controle da direção da moto em acidente no último dia 13, no centro de Brasilândia.

Consta em boletim de ocorrência, que a vítima teve morte encefálica, foi submetida a vários procedimentos, mas não resistiu aos ferimentos.

O CASO

De acordo com o Panorama Noticias, Sidney seguia em alta velocidade no centro de Brasilândia, no último dia 13, quando perdeu o controle e bateu no meio-fio. Vítima foi arremessada e bateu a cabeça em um poste, sendo encaminhada até o hospital mais próximo, em Três Lagoas, para vários procedimentos médicos.