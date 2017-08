BR-163 Motociclista morre depois de ser atingido por carro que tentava ultrapassagem Ontem, outro acidente foi registrado na mesma rodovia, em Itaquiraí

Carlos Pereira Lacerca, 47 anos, morreu depois de ter a motocicleta que conduzia atingida por um carro que invadiu a contramão, na manhã de hoje, na BR-163, em Itaquiraí. Este é o segundo acidente entre carro e moto na mesma rodovia em menos de 24 horas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, motorista de um veículo Fox seguia sentido norte e, ao tentar uma ultrapassagem, invadiu a pista contrária e bateu de frente com motociclista, que morreu no local.

Segundo a polícia, no momento do acidente a visibilidade era baixa devido a uma neblina.

Condutor do carro, de 42 anos, acionou o resgate da concessionária CCR MSVia e as Polícias Rodoviária Federal e Civil, que fizeram os levantamentos no local. Ele e o passageiro não sofreram ferimentos.

Caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

No fim da tarde de ontem, outro motociclista morreu ao colidir de frente com um carro na mesma rodovia e município. Marcos Alexandre de Melo, 26 anos, invadiu a contramão e bateu em um Fiat Palio. Acidente aconteceu a uma distância de quatro quilômetros onde houve o outro.