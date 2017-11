BR-163 Motociclista morre atropelado por caminhão ao voltar do trabalho Vítima de 18 anos tentava atravessar rodovia quando foi atingida

Ítalo Gustavo Ortiz Hall, de 18 anos, morreu atropelado por caminhão por volta das 18h15 de ontem, em Dourados. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Segundo registrado no boletim de ocorrência, a mãe relatou que Ítalo foi atingido enquanto tentava atravessar a rodovia BR-163, nas imediações do pesqueiro Kanoa. O motorista do caminhão prestou esclarecimentos e vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.