BR-262 Motociclista morre ao ser atropelado

por carro de professor universitário Educador tinha ministrado aula na Capital e voltava para Aquidauna

Acidente de trânsito ocorrido na madrugada de hoje terminou na morte do motociclista Rui Evangelista, 59 anos. A colisão aconteceu na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, e envolveu carro Onix que era dirigido por professor universitário.

De acordo com informações de investigador da Polícia Civil, o professor havia ministrado aulas em faculdade de Campo Grande e voltava para Aquidauana no momento em que atropelou a vítima, que conduzia moto Yamaha.

O educador declarou que seguia pela rodovia com a luz do farol alta, mas ao cruzar por carreta, diminuiu a luminosidade, e acabou não enxergando Rui, que seguia à frente, com luzes de trás e da frente da moto desligadas.

O motociclista foi atingido pelo automóvel e morreu no local. Ainda conforme o policial, Rui tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas a moto dele estava há anos com documentos atrasados.

O professor foi submetido a teste de bafômetro que deu resultado negativo. Ele prestou esclarecimentos na delegacia de Dois Irmãos do Buriti e foi liberado.