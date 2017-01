TRÂNSITO Motociclista fica gravemente

ferido ao ser atingido por carro Colisão aconteceu em cruzamento de ruas, em Fátima do Sul

Acidente de trânsito deixou motociclista, de 19 anos, gravemente ferido, por volta das 21h30min de ontem, no cruzamento entre as ruas Helena Alves Sobrinho e Major Pedro Bairro Centro Educacional, em Fátima do Sul.

Conforme informações do site Vicentina Online, o motociclista seguia pela via Helena Alves Sobrinho e teria desrespeitado preferencial da outra rua, por onde seguia automóvel Gol, conduzido por homem, de 39 anos.

O motociclista sofreu traumatismo craniano, fraturou a perna esquerda e teve grande corte na cabeça, segundo a notícia. Ele foi socorrido por bombeiros e levado ao hospital público da cidade. O motorista do carro não sofreu ferimentos.