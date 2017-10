Trânsito Motociclista é socorrido após acidente,

mas morre a caminho de hospital Vítima bateu a moto de frente com um carro

31 OUT 2017

O motociclista Milton de Assis, de 39 anos, morreu a caminho do hospital depois de se envolver em acidente de trânsito no final da manhã de ontem, na estrada que liga o assentamento Campina II ao município de Bodoquena. A moto Honda Biz que ele pilotava bateu de frente contra um Fiat Palio.

De acordo com o boletim de ocorrência, Milton estava sozinho na moto que, por razões ainda desconhecidas, chocou-se contra o automóvel ocupado por Joaquim Ladislau e uma passageira. Com o impacto, Milton ficou gravemente ferido e foi atendido em ambulância do município de Bodoquena.

Em razão da gravidade dos ferimentos, os socorristas optaram por levá-lo à Santa Casa de Campo Grande. Entretanto, ele apresentou piora no quadro de saúde e precisou ser levado às pressas para o hospital de Aquidauana, que era o mais próximo. Apesar dos esforços, o homem não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil registrou o caso como morte a esclarecer.