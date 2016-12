Trânsito Motociclista é atingida por caminhão

e fica presa sob as rodas do veículo Acidente aconteceu hoje cedo em Nova Alvorada do Sul

Motociclista Vanessa de Lima Barrios ficou ferida ao ser atingida por caminhão e ficar presa sob as rodas do veículo. Acidente de trânsito aconteceu hoje de manhã, na Avenida Irineu de Souza Araújo, em frente ao Pelotão da Polícia Militar, em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com o site Alvorada Informa, Vanessa transitava pela via em motocicleta Biz, quando foi atingida por caminhão que fazia conversão. A mulher ficou presa sob as rodas do veículo e recebeu os primeiros atendimentos de equipe que trabalha na ambulância municipal.

A jovem teve ferimentos e foi encaminhada para o hospital.