Itaporã Motociclista cai em buraco de

4 metros ao chegar no trabalho Vítima é funcionária da empresa que abriu o buraco na rodovia

Funcionário de uma empresa que faz recapeamento em rodovia, caiu em buraco, ontem (29), na rodovia MS-156, em Itaporã. Vítima não sofreu ferimentos graves e foi atendida no local.

De acordo com o Ifato, funcionários da empresa realizaram escavação para instalar tubulação para passagem de água, quando funcionário que chegava para trabalhar esqueceu que o buraco estava aberto, não viu a sinalização e passou direto, caindo no buraco.

A equipe de atendimento móvel de saúde foi até o local do incidente para socorrer a vítima, que teve corte na mão e no supercílio.

Funcionários informaram que a falta de atenção da vítima fez com que ele não visse as placas de sinalização e caisse no buraco, que já estava com concreto.