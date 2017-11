Trânsito Motociclista bate em rotatória, perde capacete e morre depois de atingir árvore Segundo a PM, fivela de segurança do capacete não estava fechada

João Carlos da Silva, de 43 anos, morreu depois de bater a moto na rotatória de acesso ao distrito do Indubrasil, em Campo Grande, na madrugada desta sexta-feira. De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a suspeita é de que a vítima tenha perdido o capecete na colisão e sofrido traumatismo craniano depois de atingir uma árvore.



Conforme registrado no boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 21h45. Indícios apontam que Carlos teria perdido o controle da direção da Yamaha YBR, batido no meio-fio da rotatória e atingido a árvore. Como a fivela do capacete não estava fechada, o equipamento obrigatório de segurança se soltou facilmente, deixando-o vulnerável.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas o homem morreu antes mesmo que pudesse ser socorrido. Acompanhada do Batalhão de Trânsito, a perícia técnica da Polícia Civil colheu informações que possam auxiliar na identificação das causas do acidente.