TRÂNSITO Motociclista bate atrás de

caminhão parado e morre Vítima morreu antes da chegada de socorristas

O motociclista Jaque de Brito Gonçalves, 32 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido por volta das 19h45min de ontem (6), na Rua Honório Simões Brito, no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana. O homem conduzia CB 200 Strada e bateu atrás de caminhão que estava estacionado à margem da via pública.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a circunstância do acidente deverá ser investigada. Jaque morreu ainda no local. Conforme o site de notícias da cidade O Pantaneiro, o motociclista recém havia abastecido a moto porque hoje começaria a trabalhar em fazenda.

A CB200 Strada estava em situação irregular, foi apreendida e levada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A reportagem falou hoje cedo na delegacia de Aquidauana, onde o caso foi registrado, mas investigador não soube dizer se a vítima tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nem se o caminhão estava regularmente estacionado. Inquérito policial foi aberto para investigar o acidente.