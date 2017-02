CORUMBÁ Moto furtada é encontrada dentro

de táxi boliviano na fronteira Dois homens teriam pago um taxista para levar a motocicleta

Na madrugada de hoje uma motocicleta foi encontrada dentro do porta-malas de um táxi boliviano no Posto Esdras em Corumbá fronteira com a Bolívia. No carro estava o condutor do veículo e um passageiro.

Segundo o site Diário Corumbaense a Receita Federal parou o veículo táxi vindo de Corumbá e após vistoria foi encontrada uma moto no porta-malas. A Polícia Militar Rodoviária Estadual foi acionada e em contato com o motorista um jovem de 28 anos, informou que foi abordado por dois dois homens na rodoviária de Corumbá e a dupla ofereceu dinheiro para que ele levasse a moto até a Bolívia.

O passageiro de 41 anos relatou que estava apenas pegando uma corrida de táxi até o País vizinho e que trabalha como pedreiro. Ele passou mal e foi encaminhado pela equipe do Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde local.

Segundo a polícia a moto era produto de furto ocorrido no dia 30 de janeiro. O taxista e o passageiro foram encaminhados para o 1° Distrito de Policial de Corumbá.