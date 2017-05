Acidente de Trânsito Moto colide em carro parado, mata idosa de 82 anos e deixa quatro pessoas feridas

Carmelina Barbosa Corassa, de 82 anos, foi vítima de acidente de trânsito na noite de ontem (8), na rodovia MS-141, em Ivinhema. Vítima foi atropelada por moto que colidiu com o carro parado e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo informações do Ivinotícias, o veículo Honda Civic estava parado na pista e o condutor trocava o pneu, quando uma moto Honda CB-300 colidiu na traseira do carro. A idosa estava do lado de fora do automóvel e, com o impacto da batida, foi atingida e encaminhada para o hospital, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.

No veículo estava jovem de 24 anos, criança de 7 e homem de 60. Todos tiveram ferimentos e receberam atendimento médico no local.

De acordo com o site, o motociclista de 21 anos foi encaminhado para o hospital Santa Maria, com fraturas no braços e escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para apurar o caso e o Corpo de Bombeiros realizou atendimento as vítimas.