Esmaelita Gomes Batista, de 72 anos, morreu na madrugada de hoje na Santa Casa de Campo Grande. A vítima teve 60% do corpo queimado em um incêndio no último dia 20, no Centro da cidade, a filha, de 34 anos, morreu horas após ser socorrida.

Segundo informações da Santa Casa, a vítima ficou internada cerca de 10 dias e realizou diversos exames, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O CASO

Mãe e filha tiveram corpo queimado em incêndio ocorrido em residência localizada aos fundos de loja de assistência de celulares, na Rua 15 de Novembro, em frente ao antigo cinema, no Centro de Campo Grande. Esmaelita Gomes Batista, 72, e sua filha Jéssica Gomes Batista, 34, foram socorridas e encaminhadas em estado gravíssimo para a Santa Casa.

O tenente Saldanha, do Corpo de Bombeiros, disse ao Portal Correio do Estado que ainda não é possível apontar as causas do incêndio, mas que foi encontrado no local uma garrafa aberta de álcool. Ainda conforme o militar, quando a equipe chegou ao local, Jéssica estava com o corpo totalmente queimado e sua mãe estava deitada na cama, com rosto e parte inferior do corpo queimados.

Uma adolescente de 17 anos que testemunhou a tragédia e ajudou as vítimas relatou ao Portal Correio do Estado que viu as duas vítimas com o corpo em chamas. “Tinha restos de colchão grudado no corpo de uma delas. A mais nova estava correndo e gritando por socorro”, disse.