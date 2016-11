COXIM Moradores resgatam bugio que subiu em árvore, em poste e levou dois choques Animal chegou a ficar desacordado e foi preciso reanimá-lo

Um macaco da espécie bugio foi resgatado na noite de ontem, na Rua Otacílio Severo dos Santos, no Bairro Morada Altos de São Pedro, em Coxim, após subir e árvore, encostar em fio de alta tensão e levar dois choques.

De acordo com o site Coxim Agora, o resgate foi feito com a ajuda do policial civil Leibenys Soares Souza, a esposa dele, Adriana Pereira da Silva Souza e os vizinhos Henrique de Andrade e Tassiane Gomes Nunes Pinto.

Adriana viu o macaco em cima de um pé de manga, próximo aos fios de alta tensão, e também flagrou o momento em que ele sofreu uma descarga elétrica e acabou caindo no chão.

Com ajuda de Tassiane e Adriana, o policial tentou socorrer o animal quando ele estava no chão, porém, ele recuperou rapidamente os sentidos e voltou a subir na árvore próximo aos fios de eletricidade, onde sofreu nova descarga elétrica e ficou grudado.

Para evitar que o macaco se ferisse, todos balançaram o galho para que ele se soltasse. O macaco acabou caindo mais uma vez. Já sem os sinais vitais, foi necessário realizar uma massagem cardíaca e ele voltou a respirar normalmente.

Em seguida, o bugio foi colocado em uma casa de transporte de cachorro e entregue ao batalhão da Polícia Militar Ambiental (PMA) para que fosse devolvido em seu habitat natural.

O ANIMAL

De acordo informações da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a espécie está entre os maiores primatas neotropicais, podendo atingir o peso de nove quilos.

A altura do corpo varia de 30 a 75 centímetros, sendo que o comprimento máximo da cauda chega a atingir 80 cm. Vive em bandos de três a doze indivíduos, de ambos os sexos e várias idades, chefiados por um macho adulto.