DESCASO Bairro 'esquecido' tem mato alto e até carro abandonado em rua sem iluminaçao Escorpião foi encontrado na cama de criança em residência no Jardim Imá

Moradora da Rua Jaguaribe, no Bairro Jardim Imá, em Campo Grande, entrou em contato com a reportagem do Portal Correio do Estado para reclamar do lixo que vem acumulando nas calçadas e que é descartado pela própria vizinhança.

Conforme a leitora, que não quis ser identificada, diante da falta de iluminação o local acaba sendo propício para ação de assaltantes e usuários de droga. “Tem uma oficina mecânica que faz pintura de carro ao ar livre, não tem estufa lá dentro e o forte cheiro causa mal estar em crianças e idosos”, informou.

Conforme a moradora, há uma semana os donos da oficina retiraram todo o lixo de dentro do quintal e jogaram na calçada. “Depois disso apareceu escorpião e até cobra na minha casa. Tenho cinco crianças, sendo um bebê de cinco meses”, desabafou a leitora.

Ao lado da oficina tem um terreno murado, porém com entrada, como o mato está alto, o local virou ponto de usuários de droga. Além disso, uma caminhonete velha e exposta ao tempo serve de proliferação ao mosquito Aedes aegypti.

“Todos os dias ligamos para a prefeitura e sempre ouvimos a mesma coisas, que vão enviar alguém para ver a situação. E até agora nada foi feito. O último que eu achei foi na cama do meu filho. Estava colocando ele para dormir quando me deparei com o escorpião por debaixo do travesseiro”, finalizou.

A assessoria de comunicação da prefeitura informou que nesse início de ano, a prioridade foi executar a limpeza em escolas e centros de educação infantil, uma vez que o ano letivo teve início hoje. A prefeitura também limpou parques e área de lazer.

A prefeitura destacou ainda que a pessoa que fizer descarte e for flagrada será autuada e o valor da multa pode chegar a até R$ 8.748,00.

A denúncia pode ser feita pelo telefone 156.

