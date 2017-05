Manifestação Moradores protestam por segurança

em avenida movimentada de bairro Protesto durou apenas 30 minutos com a chegada da polícia

Moradores do Bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, realizaram protesto ontem (8), na Avenida dos Cafezais, bloqueando a passagem de veículos e pedestres. A movimentação começou por volta das 18 horas, mas não se estendeu devido a chegada da polícia.

Segundo informações de populares que passaram pelo local, no meio da pista, madeiras e pneus foram queimados e carros ficaram atravessados na rua para que ninguém conseguisse passar. O objetivo do protesto era reivindicar à prefeitura a instalação de sinalização na avenida.

De acordo o morador Aguinaldo Barbosa, de 35 anos, que passava pelo local, a avenida é movimentada o dia inteiro e a noite também. Não há redutor de velocidade, seja lombada ou radar e veículos passam acima de 90 km/h, causando vários acidentes.

“Eu acho bom ter protesto, para as autoridades verem o que está faltando, porque no dia do protesto, no período da manhã aconteceram dois acidentes seguidos”, afirma.

Outro morador que estava com a família a caminho de casa, teve que implorar para os manifestantes para poder passar pelo bloqueio, pois estava com um bebê de oito meses no carro e precisava chegar em sua residência.

A Polícia Militar chegou no local meia hora depois do inicio das manifestações e as pessoas logo foram dispersadas, mas não houve tumulto.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da prefeitura para saber se haverá solução para as reivindicações dos moradores do Bairro Paulo Coelho Machado e região, mas até a publicação dessa reportagem, não houve retorno.