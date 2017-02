mobilizou iguatemi Moradores e polícia levantam suspeita

Lobisomen, tamanduá, lobo do mato. Ninguém sabe ao certo que animal, verdadeiro ou imaginário, apareceu no bairro Valoszek Konrad, em Iguatemi, na noite de ontem. O assunto da cidade, de mais de 15,7 mil habitantes, é que bicho deve ser esse que assustou praticamente um bairro todo e fez muita gente sair de casa armado com pedaços de madeira e foices, além de chamarem por socorro da Polícia Militar.

Há 38 anos morando no município, Nelson Kleszcz, 75 anos, disse que não acredita na história de lobisomen ou qualquer outro bicho estranho tenha aparecido no bairro. Ele, que tem uma propriedade rural nas proximidades da aparição, contou que viu recentemente um tamanduá bandeira.

Esse mamífero, que pode pesar até 60 kg e mede 2 metros, com a cauda; estava na região porque há uma plantação de eucalipto. Esse tipo de árvore atrai muita formiga, que é a refeição dos tamanduás. "Não acho que vai existir lobisomen, não. Por ali eu já vi tamanduá bandeira. É um bicho grandão e podem ter se confundido", opinou, entre risos.

Segundo ele, nesse tempo que vive em Iguatemi essa é a primeira vez que ouviu a história do lobisomen. "Agora que o assunto virou, isso sim. Hoje é todo mundo falando disso."

Comerciante que tem loja na Avenida Podalírio Albuquerque, que não quis se identificar, também afirmou que acha difícil ter aparecido lobisomen. "Pessoal fala isso, mas não tem nada a ver. Aqui nos grupos de WhatsApp está circulando até o boletim de ocorrência."

O sargento da Polícia Militar Edson Silva, que estava de serviço durante o dia de hoje, explicou que os moradores do bairro afirmam ter visto um animal estranho. A comoção do caso movimentou praticamente todo mundo que vive no Valoszek Konrad, que é loteamento mais afastado da cidade e com no máximo um ano de existência, além de ser estruturado com iluminação pública e demais benfeitorias.

"Não estava na ocorrência ontem, mas a informação que foi passada é que metade dos moradores se assustaram. Foram feitas buscas, mas nada foi encontrado. O que sabemos é que naquela região já foi visto tamanduá, mas afirmar que bicho era não sabemos", indicou.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) que atende Iguatemi fica em Mundo Novo. Hoje uma viatura foi até o município para realização de outro trabalho. Contudo, acabou acompanhando a história do possível lobisomen. O sargento Gimenez, que esteve na cidade, relatou que no restaurante onde passou e em outros locais o que se falava era do animal estranho.

"Tamanduá não é de atacar (moradores relataram em boletim de ocorrência que o bicho tentou atacar pessoas em um carro). Tem por lá também lobo do mato. Não há como saber o que apareceu. Todos dizem que era algo estranho", comentou o sargento da PMA. Por enquanto, o que se sabe é que a história ainda está em um mistério.