Jardim das Mansões Sem iluminação há meses, rua escura

gera risco e medo aos moradores Reclamações foram registradas na Prefeitura, mas nada foi feito

Moradores do Bairro Jardim das Mansões, em Campo Grande, reclamam da falta de iluminação pública na Rua Deolinda Pereira de Souza há mais de seis meses. Conforme os moradores, as lâmpadas do poste queimaram e até hoje não foram trocadas pela prefeitura.

Segundo a técnica em enfermagem Vanuza Maria dos Santos, 35, as pessoas se arriscam passando todos os dias pela rua durante à noite, já que está totalmente escuro. “Que passa por lá sente muito medo, têm alunas que precisam passar correndo para ir à escola à noite”, afirma.

Além disso, em frente a essas residências, existem vários terrenos baldios com bastante mato, o que afeta a segurança de moradores que chegam em casa à noite.

De acordo com a moradora, ela mesma com a ajuda dos vizinhos entrou em contato com a Prefeitura várias vezes para tentar resolver o problema, mas até agora nada foi feito.

Para Vanuza, a taxa não é barata. “É um descaso, a gente paga um absurdo na taxa de iluminação pública e não temos acesso, para mim é um dinheiro que está sendo perdido”, afirma.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, através da assessoria, que informou que a manutenção nesta região da cidade está na programação da Gerência de Iluminação Pública, porém, não específicou a data para troca das lâmpadas queimadas.



