Campo Grande Moradores controlam incêndio

em edícula no Jardim Monumento Colchão, televisão e ventilador foram danificados pelas chamas

Moradores do Bairro Jardim Monumento controlaram incêndio em edícula, localizada na Rua Inubia Paulista, próximo a Avenida Guaicurus, em Campo Grande. Conforme os Bombeiros, a causa do incêndio pode ter sido um curto circuito no ventilador.

Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, quando equipes chegaram ao local, moradores já estavam apagando as chamas com mangueira de uso doméstico.

O comôdo ficou totalmente queimado e danificou colchão, televisão, aparelo de DVD e o próprio ventilador.

A moradora conseguiu sair a tempo e não ficou ferida. As chamas não atingiram a residência da frente e Bombeiros realizaram apenas o trabalho de resfriamento do local.