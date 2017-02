TRÂNSITO Moradora de MS é uma das oito vítimas de acidente entre ônibus no interior paulista Vânia Ermínia retornava de compras no Paraguai para cidade mineira

Dentre as oito vítimas de acidente entre ônibus de turismo e estudantes, na paulista Mirante do Paranapanema, estava uma moradora de Paranaíba. Vânia Ermínia de Oliveira, 41 anos, trabalhava com produtos importados. Sepultamento aconteceu, hoje, na cidade mineira de Carneirinho. Ela deixa esposo e dois filhos.

Vânia retornava de compras no Paraguai, quando o ônibus de turismo em que estava colidiu de frente com outro que transportava estudantes do interior paulista. O acidente, ontem, matou oito pessoas e 46 feridos no km 12,8 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563).

Em ambos os veículos, morreram o motorista e mais três passageiros. As vítimas – cinco mulheres e três homens – tinham idades entre 23 e 63 anos. Já os feridos foram encaminhados para hospitais de Mirante do Paranapanema, Teodoro Sampaio e Presidente Prudente. Onze deles em estado grave.