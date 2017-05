Meio Ambiente Morador encontra duas jiboias

Duas jiboias foram capturadas em quintal de residência. De acordo com Corpo de Bombeiros, fato aconteceu ontem, no Bairro Alta Floresta, na cidade de Ladário.

Morador relatou aos militares que se deparou com as cobras amontoadas em telha do tipo romana, que estava no quintal. Socorristas então fizeram a captura das jiboias, de aproximadamente 1,5 metro, cada, e soltaram em área de mata nativa.