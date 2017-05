Susto Morador é surpreendido por

jacaré embaixo de carro Animal de aproximadamente 1,5 metro foi capturado por bombeiros

Morador foi surpreendido ontem à tarde ao se deparar com jacaré de aproximadamente 1,5 metro no quintal de sua residência. Fato aconteceu no Bairro Mangueiral, na cidade de Ladário.

De acordo com militares do 3º Grupamento de Bombeiros, morador encontrou o jacaré embaixo do carro e então acionou os socorristas. Animal foi capturado sem ferimentos e solto em área de mata nativa.