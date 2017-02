ATENTADO Morador de rua é esfaqueado

no pescoço enquanto dormia Autor do crime fugiu; vítima foi socorrida e levada para hospital

Morador de rua, de 31 anos, foi esfaqueado no pescoço enquanto dormia, na madrugada de hoje, em praça pública na Rua 23, no Centro de Chapadão do Sul.

A vítima foi encontrada por testemunha ferida e levada para hospital. Já na unidade de atendimento, policiais militares foram informados sobre a tentativa de homicídio e que o autor do crime estaria em triciclo.

A vítima declarou que o local onde o crime ocorreu sempre tem aglomeração de moradores de rua e, inclusive o autor do esfaqueamento foi visto entre eles, momentos antes. Ainda não se sabe o que motivou o atentado.

Após ser liberado do hospital, o homem foi levado para delegacia, onde o caso foi registrado e está sob investigação.