INVESTIMENTO Ministro do turismo visita Bonito para autorizar obras de infraestrutura na cidade Governador recepcionará o ministro para assinar documentos de obras

O ministro do turismo, Marx Beltrão, visita Bonito hoje e será recepcionado pelo governador Reinaldo Azambuja. Juntos, eles autorizarão obras de infraestrutura e visitarão pontos na cidade, como a Estrada do Curê, prolongamento da MS-178, que dá acesso à Jardim, além do Balneário Municipal.

Ainda nesta segunda-feira, Reinaldo assinará ordem de serviço para pavimentação da MS-382, trecho Bonito-Serra da Bodoquena, sub-trecho Nascente do Córrego Serradinho-Serra da Bodoquena; inclusive para a pavimentação da MS-178, convênio com a Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac) para apoio a realização da meia maratona 21 – K Bonito.

Também fazem parte do cronograma de assinaturas o convênio com a Associação Brasileira de Bares e restaurantes e similares – Região Bonito para apoio a realização do Cata Guavira 2016; e contrato para contratação de empresa especializada para elaboração do plano de marketing de Campo Grande e região Caminho dos Ipês. O evento das assinaturas será feito no auditório do Zagaia Eco Resort.

Reinaldo e o ministro, Marx, participam da abertura do II Fórum de Jornalismo da Mídia Eletrônica & Turismo e da entrega do Prêmio Piraputanga para os que contribuem com o turismo no Estado.