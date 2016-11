Turismo Ministro do Turismo e Azambuja sobrevoam Bonito e discutem roteiros integrados Max Beltrão participa de reunião com governador para debater formas de fomentar

Ministro do Turismo, Max Beltrão, sobrevoou de helicóptero a cidade de Bonito na tarde de hoje, junto com o governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB). Na noite de hoje, eles participam de reunião para debater formas de fomentar a atividade econômica em Mato Grosso do Sul.

Max Beltrão chegou na tarde de hoje a Bonito, onde participa de vários compromissos. Esta é a primeira vez que o ministro vem ao Estado desde que assumiu a pasta, em outubro.

Conforme Azambuja, um dos assuntos a ser tratado com o ministro é a viabilidade de roteiros turísticos integrados no estado, que interligam a Serra de Bodoquena com a região do Pantanal.

"O objetivo é fazer uma integração das águas cristalinas da Serra da Bodoquena com a beleza do Pantanal, criando um roteiro integrado, de acesso mais fácil. Um novo roteiro interessante de rodovias para que as pessoas possam conhecer ainda mais a beleza do nosso Estado”, disse o governador.

Reunião para debater a integração do turismo entre essas regiões começou por volta das 18h30, no auditório do Zagaia Eco Resort.

Ao desembarcar na cidade, Beltrão adiantou que o Ministério do Turismo (Mtur)dará todo o apoio necessário para que o turismo em Bonito avance.

Ainda segundo ele, o Mtur tem um pacote de medidas, a ser anunciado em breve pelo Governo Federal, para dar mais competitividade e menos burocracia ao turismo nacional.

ASFALTO

Na reunião, Azambuja assinará duas ordens de serviço para pavimentação da MS-178 e a primeira etapa da MS-382. As duas obras foram lançadas em 2013 e foram paralisadas por falta de liberação de recursos federais.

A MS-178 liga Bonito a Jardim e trecho a ser pavimentado tem 17, 041 quilômetros de extensão, iniciando no aeroporto da cidade e passando pelo Balneário Municipal. A obra está orçada em R$ 20,1 milhões e conta com financiamento do Mtur, com contrapartida estadual.

Já a MS-382 vai ser asfaltada num trecho de 23,6 quilômetros, de Bonito até a Nascente do Córrego Serradinho, na região da Gruta do Lago Azul. Obra está orçada em R$ 21 milhões.