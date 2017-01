CAMPO GRANDE Ministro da Saúde anuncia amanhã

recurso de emendas para municípios Ricardo Barros pode visitar unidades hospitalares de Campo Grande

Ministro da Saúde, Ricardo Barros, anuncia amanhã recurso de emendas parlamentares federais para municípios de Mato Grosso do Sul. Ele realiza palestra sobre ações de saúde com secretários e pode visitar hospitais de Campo Grande.

Em palestra para prefeitos e secretários de saúde, o ministro pretende debater a otimização do Sistema Único de Saúde (SUS). O encontro, previsto para às 16h30min, ocorre no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

VISTORIA

Durante agenda pública, o prefeito Marcos Trad (PSD) ressaltou que o ministro pode visitar unidades hospitalares da Capital. Santa Casa e Hospital Universitário estariam no roteiro. “Vamos levá-lo para mostrar a ele e ao governo do Estado a necessidade de investir mais no interior”.