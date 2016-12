EXÉRCITO Ministro confirma R$ 340 mi para funcionamento do Sisfron na fronteira Sistema de Monitoramento tem custo total de R$ 12 bilhões

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou na Assembleia Legislativa hoje, durante visita a Mato Grosso do Sul, que o Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras (Sisfron) vai receber R$ 340 milhões para implantação de novas etapas.

O projeto é conduzido pelo Exército Brasileiro e tem o objetivo de funcionar em toda a extensão de fronteira do Brasil com Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname.

A proposta começou a ser implantada em Mato Grosso do Sul e vem funcionando como piloto na região de Dourados desde 2014. A meta é conseguir implantar o sistema até 2021 nas áreas de fronteira seca de quase 17 mil quilômetros. O custo total é estimado em R$ 12 bilhões e até ano passado já tinha sido aplicado R$ 1,5 bilhão.

O Sisfron pretende monitorar áreas consideradas perigosas a partir do uso de tecnologia e militares treinados para esse tipo de fiscalização.

Mato Grosso do Sul é região estratégica porque faz divisa com Bolívia e Paraguai, os dois principais fornecedores de cocaína e maconha, respectivamente, para o país.

Jungmann garantiu que ações de inteligências a serem realizadas em 2017 vão ajudar no combate à criminalidade. “Dentre as ações previstas para serem desenvolvidas no próximo ano estão a atuação do Gabinete Conjunto de Gerenciamento das Fronteiras, que vai integrar todas as forças, dar prioridade na intensificação de operações de inteligência, além da destinação de R$ 340 milhões para serem investidos no Sisfron. Portanto dentro das fronteiras a prioridade está aqui nesta região", afirmou.

Desde o ano passado o Sisfron vem sendo afetado por cortes no orçamento da União, em razão da crise financeira.