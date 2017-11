SAÚDE Ministério Público instaura inquérito para apurar fila de cirurgias ortopédicas Ministério pede informações sobre a baixa capacidade dos hospitais

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE-MS) instaurou um inquérito civil para apurar a fila de pacientes que aguardam para cirurgias eletivas ortopédicas. Conforme a publicação do Diário Oficial da instituição, desta quarta-feira (22), a 32ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública quer investigar o motivo da demora nos procedimentos.

Ainda conforme o inquérito, o objetivo do MPE é investigar a Secretária do Estado de Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Além de saber o tempo de espera, a promotora Daniela Cristina Guiotti quer informações sobre a baixa capacidade dos hospitais públicos e conveniados em realizar os procedimentos cirúrgicos eletivos e medidas a serem implementadas pelo Estado e Município para redução da fila de espera.

O responsável pela SES, Nelson Tavares, e o da Sesau, Marcelo Vilela, têm 20 dias para responder ao MPE sobre a demanda na Capital e no Estado para a realização de cirurgias ortopédicas eletivas, os motivos da demora no agendamento e realização, quais os hospitais que realizam o procedimento, as medidas a serem realizadas para reduzir a fila de espera.

A promotora Guiotti anexou ao inquérito do relatório nº 2637/2017 feito sob pedido em outra investigação feita em 2014. No documento constam informações de pacientes que estão na fila de espera para ortopedia e também um relato sobre quais recomendações feitas a Sesau foram cumpridas.

De acordo com a conclusão do relatório do dia 30 de junho de 2017, das recomendações do MPE feitas a Sesau, sendo 36 ao todo, 12 foram cumpridas, 10 parcialmente cumpridas, 13 não foram atendidas e uma não se aplica.

Entre as obras parcialmente cumpridas está a conclusão do Hospital do Trauma, que deve ter 130 leitos, cinco salas cirúrgicas e dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto. A reforma e ampliação deveriam ter sido concluídas em setembro de 2017, conforme o relatório, mas a nova previsão é 2017/2018.