Habitação Ministério aprova propostas para construção de 1.234 casas populares Imóveis vão compor seis conjuntos habitacionais em Campo Grande

O Ministério das Cidades publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, as propostas habilitadas para construção de 1.234 casas populares em Campo Grande. As residências vão compor seis conjuntos construídos com recursos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Nacional da Habitação Urbana, integrante do Programa Minha Casa Minha Vida.

De acordo com a publicação, serão 368 imóveis para o Condomínio Residencial Portal Laranjeiras; 256 para o Condomínio Residencial Sírio Libanês I e II; 224 para o Conjunto Habitacional Jardim Aero Rancho 7; 224 para o Conjunto Habitacional Jardim Aero Rancho 8; 96 para o Condomínio Residencial Sumatra e 66 para o Condomínio Residencial Jardim Inápolis.

A formalização de contratos e início de obras depende de cronograma estabelecido pela Secretaria Nacional de Habitação, que avalia série de critérios junto à Agência Estadual de Habitação (Agehab) e Agência Municipal de Habitação (Emha). Além disso, o Ministério das Cidades publicou também proposta para construção de 100 casas em Paranaíba, no Residencial Ovídio etapa I, e outras 100 em Sete Quedas, sendo 50 no Residencial Iporã I e mais 50 no Iporã II.