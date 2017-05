Dourados Militar morre uma semana depois de acidente em avenida com má iluminação Vítima ficou internada, mas não resistiu aos ferimentos

Identificado como Francisco Pereira Colraues, de 24 anos, o soldado do Exército que morreu na noite de ontem (11), depois de uma semana internado no Hospital Santa Rita, em Dourados. Vítima se envolveu em acidente na Avenida Guaicurus, no último dia 4.

Segundo informações do Dourados News, Francisco seguia pela avenida que está com iluminação precária, em motocicleta Biz, quando perdeu o controle e bateu próximo a uma rotatória.

Ele foi socorrido e encaminhado até o hospital, onde ficou internado uma semana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Investigações estão sendo feitas para apurar se a má iluminação da avenida influenciou no acidente do militar.