Flagrante Militar é detido por fazer manobras arriscadas em via pública Veículo foi apreendido e levado para o pátio do Detran

Militar do Exército Brasileiro, de 30 anos, foi detido ontem ao ser flagrado fazendo manobra perigosa. Flagrante aconteceu ontem, na Avenida Gaspar Reis Coelho, Bairro Flávio Garcia, na cidade de Coxim.

Conforme Edição de Notícias, testemunhas acionaram Grupamento de Trânsito da Polícia Militar (PM) e informaram que o condutor de um veículo Golf fazia manobras arriscadas em via pública.

No local, policiais se depararam com o militar praticando as irregularidades no trânsito e, na ocasião, não apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante do flagrante, veículo foi apreendido, levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o infrator encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.