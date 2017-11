Previsão do tempo Meteorologia registra alerta de vento forte e chuvas em MS Previsão é de sábado nublado e domingo com sol no período da tarde

O instituto Nacional de Metorologia (Inmet) divulgou hoje (10), a previsão do tempo no sábado e domingo em Mato Grosso do Sul. Conforme monitoramento podem acontecer rajadas de ventos entre 50 e 100 quilômetros por hora em algumas regiões, além pancadas de chuvas e tempo parcialmente nublado.

No sábado (11), o dia começa com nuvens e pancadas de chuvas isoladas nas regiões norte e nordeste; nevoeiro no sudoeste e sul, e nas demais regiões a umidade relativa do ar ultrapassa 40%. Mínima de 16° e máxima de 30°.

Já no domingo (12), as nuvens se dispersam e a temperatura mínima registra 14º e máxima será de 33º, com sol na maior parte do Estado.