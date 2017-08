RANKING Mesmo sem jogar, Brasil retoma liderança da Alemanha no ranking da Fifa

Mesmo sem entrar em campo desde junho, a seleção brasileira retomou a liderança do ranking da Fifa em lista divulgada nesta quinta-feira (10) pela entidade. O país aparece com 1.604 pontos -um a mais do que na última atualização- e ultrapassou a Alemanha, que perdeu 60 pontos e agora tem 1.549.

O Brasil voltou a liderar o ranking depois de sete anos na atualização de março, mas perdeu a ponta no último mês diante da conquista da Alemanha na Copa das Confederações. Porém, na atualização de julho, os alemães tiveram uma redução na pontuação diante da perda de peso de resultados antigos.



Em julho de 2016, a Alemanha havia somado pontos pela terceira colocação na Eurocopa. Por conta do torneio, o campeão Portugal e a vice França também perderam pontos e caíram para a sexta e décima colocações, respectivamente.



A Argentina continua na terceira colocação com 1399 pontos, enquanto Suíça e Polônia ganharam um lugar cada e completam os cinco primeiros, respectivamente.



A seleção de Tite volta a jogar no final deste mês, quando enfrenta o Equador, no dia 31, em Porto Alegre pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A convocação, que valerá também para o duelo contra os colombianos cinco dias depois, será realizada na manhã desta quinta-feira.



Veja os 10 primeiros colocados do ranking da Fifa:



1 - Brasil - 1.604 pontos

2 - Alemanha - 1.549 pontos

3 - Argentina - 1.399 pontos

4 - Suíça - 1.329 pontos

5 - Polônia - 1.319 pontos

6 - Portugal - 1.267 pontos

7 - Chile - 1.250 pontos

8 - Colômbia - 1.208 pontos

9 - Bélgica - 1.194 pontos

10 - França - 1.157 pontos