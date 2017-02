Estado Mesmo com obra parada, Aquário

recebe R$ 2,1 milhões para museu Nesta semana, reportagem constatou que obra está "apodrecendo"

Apesar das obras do Aquário do Pantanal estarem mais uma vez paralisadas, o Governo do Estado publicou hoje cooperação técnica que estabelece repasse de R$ 2,1 milhões para obras do Museu Interativo da Biodiversidade (Mibio).

O documento assinado ontem entre o titular da Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei), Athayde Nery e Jaime Verruck, do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), tem prazo de vigência de 11 meses.

Com os R$ 2.186.857,00 repassados pelo Imasul, mão de obra especializada será contratada. Para que o museu funcione, serão feitos serviços de instalação elétrica, computadores, iluminação, mecanização e equipamentos eletrônicos.

OBRA

Nesta semana, o Correio do Estado esteve na obra, que até agora já consumiu R$ 123,46 milhões, mas tinha contrato inicial previsto em R$ 84 milhões, e confirmou o abandono total das instalações.

O forro da cápsula principal, por onde será o acesso dos visitantes não terminou de ser instalado. Esse corredor também é ocupado por aparelhos e equipamentos de climatização.

Em outros níveis do prédio é possível ver infiltrações no chão e nas paredes. Existem poças de água em diversos locais e o mais preocupante, aproximadamente nove placas de vidro da estrutura estão trincadas ou quebradas.

Estimativa do governo do Estado é de que seriam necessários mais R$ 50 milhões para conclusão da obra, que já consumiu 25% de verbas acima do previsto em aditivos.

O índice estabelecido pela Lei de Licitações foi concedido à Egelte Engenharia Ltda./Proteco Construções Ltda., durante a gestão do ex-governador André Puccinelli (PSDB). O aditivo deixou o contrato inicial de R$ 84 milhões em R$ 105,8 milhões, porém somados com o reajuste o valor total ficou em R$ 123.467.038,08.