TEMPO Mês de dezembro começa com

chuva na Capital, diz instituto Termômetros registram temperatura máxima de 33ºC

Chuva deve continuar neste primeiro dia de dezembro, em Campo Grande, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ontem, choveu forte e transtornos ocorreram com vários alagamentos e quedas de árvores na cidade.

Nesta quinta-feira, manhã deve ser de céu parcialmente nublado, mas à tarde e noite podem ocorrer pancadas de chuva, segundo o instituto. Termômetros registram temperatura máxima de 33ºC.

No Estado, céu nublado a parcialmente nublado exceto no norte – região de Coxim, onde estará nublado com períodos de parcialmente nublado e pancadas de chuvas isoladas, especialmente à tarde.