Ato Infracional Adolescente sai em defesa da mãe

agredida e mata padrasto a facadas Adolescente se entregou à polícia

Adolescente de 17 anos foi apreendido depois de matar a facadas Marcos Aparecido Duarte, de 48 anos. Segundo informações da polícia, o menor saiu em defesa da mãe, que era agredida pelo padrtasto.

Consta em boletim de ocorrência que por volta das 21h de domingo (21), Marcos agredia a esposa, quando o garoto saiu em defesa da mãe. Confusão aconteceu na residência da família, que fica na Rua Cerejeira, Vila Valéria, na cidade de Corguinho.

Menor utilizou uma faca pequena de cozinha para desferir o primeiro golpe no padrasto. Em seguida, feriu a vítima com um facão e, por fim, o garoto usou uma faca de cortar carne para desferir os demais golpes contra Marcos.

O homem foi socorrido e levado para unidade de saúde de Corguinho, de onde foi transferido para a Santa Casa. Ele chegou a ser submetido a procedimento cirúrgico, mas não resitiu aos ferimentos e morreu por volta de 13h30 de ontem.

Já o adolescente fugiu do local do crime, mas sua mãe foi orientada a conversar com ele e convencê-lo a se apresentar. O garoto então se entregou à polícia sem apresentar resistência.