Três Lagoas Menor infrator é espancado e enforcado

por colegas até a morte em Unei Dois adolescentes são suspeitos de matar o garoto

Adolescente de 15 anos foi espancado e enforcado até a morte por colegas de alojamento, na noite de ontem (22), na Unidade Educacional de Internação (Unei), localizada no Bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas. Adolescente dormia quando foi surpreendido por dois colegas.

Segundo informações do Expressão MS, o agente responsável por fiscalizar as celas encontrou o menor morto em cima da cama, próximo a porta. Após questionar os outros adolescentes do alojamento, um rapaz logo se apresentou como autor do ato infracional.

De acordo com um dos rapazes que presenciou o ato, por volta das 21h, depois da contagem de rotina, dois adolescentes ordenaram que a vítima saísse da cama e ficasse quieta. Enquanto um agredia o adolescente, outro enrolou um pano no pescoço da vítima e começou a puxar.

Ainda de acordo com relatos da testemunha, durante as agressões o adolescente se debatia, mas morreu logo em seguida. Após o crime, ele foi colocado na cama até ser encontrado hoje pela manhã.

A perícia técnica esteve no local e caso foi registrado na Terceira Delegacia de Polícia, onde será investigado.