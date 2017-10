CADÊ? Médicos faltam a plantões e secretaria recomenda procurar outros postos Atendimento nos UPA's Universitário e Vila Almeida está comprometido

Quatro médicos que deveriam estar de plantão na manhã deste domingo (29) faltaram nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) do Universitário e do Vila Almeida. A falta de dois profissionais em cada posto de saúde complicou o atendimento e a demora passa de duas horas, segundo o coordenador de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), Yama Higa.

“Estão lotados, o Universitário e o Vila Almeida. Com certeza tem mais de duas horas de espera e não conseguimos acionar médicos que estão de folga”, declarou.

Segundo Yama, no fim de semana é difícil quando médicos faltam porque os que estão de folga geralmente não aceitam cobrir a escala. “Durante a semana eu consigo pegar uma equipe e cobrir a escala, mas no fim de semana é mais difícil”, afirmou.

Conforme dados da Sesau, em média, a UPA do Universitário recebe por período, no fim de semana, 130 pacientes. Na UPA Vila Almeida, a procura é de 150 pessoas por turno. “O atendimento pediátrico está normal, mas o clínico está comprometido”, ressaltou.

Os pacientes que procuram as unidades estão sendo orientados se encaminharem para os postos de saúde mais próximos. No caso do Universitário, a recomendação é que busquem a UPA da Moreninhas ou os Centros Regionais de Saúde do Aero Rancho ou Tiradentes.

Aqueles que procuram a UPA Vila Almeida, devem buscar atendimento nas unidades do Leblon e do Santa Mônica. O profissionais tem até 48h para justificar a falta.