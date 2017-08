Campo Grande Médico perde controle de veículo e bate em árvore na margem do Córrego Anhanduí Vítima precisou ser retirada pelo teto do carro após a colisão

Médico anestesista do Hospital Universitário ficou ferido nessa manhã, após perder o controle do veículo e bater em uma árvore na Avenida Ernesto Geisel, no Bairro Guanandi, em Campo Grande. Médico ficou preso às ferragens, mas foi socorrido por equipe dos Bombeiros.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, vítima estava em veículo Toyota Corolla, branco, e seguia sentido centro/bairro, quando não conseguiu fazer uma curva e bateu em árvore na margem do Córrego Anhanduí.

Conforme informações apuradas no local, médico estava consciente, porém, ficou preso nas ferragens e bombeiros precisaram cortar o teto do veículo - que ficou parcialmente destruído - para retirar a vítima.

Condutor teve ferimentos nas mãos, chegou a reclamar de dores nas pernas e foi encaminhado até o Prontomed, na Santa Casa, em Campo Grande.