Representante MS Médico de MS é indicado para prêmio nacional de inovação Marcelo Vilela é titular da Secretaria Municipal de Saúde

Mato Grosso do Sul teve um representante indicado para receber o prêmio “Inovar 2017”, realizado durante o 5º Seminário Brasileiro de Gestores Públicos Municipais, entre os dias 10 e 13 de dezembro, em Salvador (BA). O objetivo da premiação é reconhecer e destacar nacionalmente líderes municipais que desenvolvem trabalho diferenciado na gestão de pastas consideradas de serviços essenciais à população.

O gestor indicado é o titular da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), Marcelo Vilela, escolhido entre representantes de 5.570 municipios brasileiros. Médico urologista, doutor em medicina e com vasto conhecimento de saúde coletiva, o profissional assumiu o desafio de organizar o serviço prestado na Rede Pública de Saúde de Campo Grande.

No prêmio são avaliados quesitos como taxa de mortalidade infantil, promoções de campanha de saúde, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), longevidade e cumprimento de metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde (PMS).

O secretário comenta que ainda existem inúmeros gargalos na pasta, fazendo com que o município e, em especial a Secretaria de Saúde, tenha que adotar cortes orçamentários expressivos, porém, com a responsabilidade de não prejudicar a assistência.

“Assumimos uma secretaria enfrentando dificuldades em recursos financeiros e com dívidas deixadas pela administração passada. Isso exige muito planejamento e até mesmo que tenhamos de tomar atitudes impopulares. Entretanto, todas as medidas adotadas visam o coletivo e não mais apenas privilegiar poucos. A saúde pública é feita desta forma, por meio de organização e com atitudes de gestão. Somente assim será possível corrigir os problemas presentes na atualidade por conta de decisões populistas feitas no passado”, argumenta Vilela.

Conforme a administração municipal, através desta organização já foi possível alcançar vários objetivos, entre eles a implantação e modernização da Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a entrega do novo prédio do Laboratório Municipal (Labcen).