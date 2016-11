Caos na saúde Médica e paciente grave ficam presos em ambulância em estacionamento de hospital Para destravar compartimento foi necessária ajuda de três militares

Médica e paciente em estado grave, vítima de acidente de trânsito e com colar cervical, ficaram presos em ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti. Fato aconteceu domingo (20), no estacionamento da Santa Casa, em Campo Grande, e foi necessária ajuda de três militares do Corpo de Bombeiros para libertar quem estava no veículo.

Vídeo encaminhado por leitor ao Portal Correio do Estado, registra o momento em que bombeiros tentavam destrancar a porta da ambulância para que o paciente tivesse atendimento especializado na Santa Casa.

Depois de se envolver em acidente de trânsito na cidade de Dois Irmãos, vítima recebeu primeiros atendimentos no hospital e foi encaminhada para a Capital. No estacionamento da Santa Casa, a equipe que fez o transporte do paciente não conseguiu abrir o compartimento traseiro do veículo.

Por sorte, conforme relatou testemunha que preferiu não se identificar, viatura do Corpo de Bombeiros também estava no estacionamento e funcionários do Hospital de Dois Irmãos pediram ajuda para três militares.

Enquanto Bombeiros tentavam abrir a porta, paciente permaneceu imobilizado na maca, ao lado da médica que acompanhou o transporte da vítima de trauma. Foi necessário arrancar a porta traseira para libertar as pessoas presas no compartimento.

Ainda de acordo com testemunhas, pelo menos cinco ambulâncias estão sucateadas e a única em funcionamento sequer tem maçaneta na porta. Quando veículo da administração pública retornou a Dois Irmãos do Buriti, a médica novamente ficou presa no interior da ambulância.

Indignado com a situação, comerciante Antônio Carlos da Conceição, 55 anos, disse que as péssimas condições da ambulância são reflexos do caos na saúde no município. “Hospital tem dívida com médicos que não recebem, falta dipirona e não tem sequer limpeza no prédio”, reclamou.

Reportagem entrou em contato com a secretaria municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti, Débora Maia, que, por telefone, disse que não tinha a obrigação de prestar esclarecimentos ao Portal Correio do Estado. Em seguida, afirmou que se manifestaria sobre a situação apenas por meio de nota de esclarecimento, porém, até a publicação desta reportagem não tivemos retorno.

