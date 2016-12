JARDIM Mecânico que viajava para servir

a traficante é preso em flagrante O homem, de 55 anos, acompanhava criminoso no transporte de maconha

Mecânico, de 55 anos, que viajava para servir a traficante foi preso em flagrante, por volta das 3h30min de hoje, na BR-060, no distrito de Boqueirão, em Jardim. Ele acompanhava criminoso no transporte de carga de maconha. No entanto, o dono da droga conseguiu fugir ao resistir à abordagem policial.

Policiais rodoviários federais atuavam no trecho da rodovia quando perceberam que motorista de Hilux retornou na rodovia ao se deparar com o bloqueio de fiscalização. Equipe de policiais saíram em perseguição e, em determinado momento, o condutor jogou a caminhonete em barranco. Ele e o mecânico que estava de passageiro fugiram a pé em meio a matagal.

Buscas pelos criminosos continuaram, mas apenas o mecânico foi encontrado. Na Hilux havia 85 quilos de maconha. O preso confessou que havia sido contratado para acompanhar o transporte da carga de entorpecente até Campo Grande. Disse, ainda, que trabalha como mecânico e viajou junto para caso houvesse problemas com o veículo.