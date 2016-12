BR-262 Mecânico morre e três pessoas sofrem graves ferimentos em acidente Outras seis pessoas morreram momentos antes em dois acidentes

Mais uma pessoa morreu em acidente de trânsito, em rodovia, ontem. No entanto, ao contrário das outras seis mortes que ocorreram em poucas horas, não chovia no momento em que colisão envolveu Gol e I30, por volta das 20h30min, no quilômetro 121 da BR-262, em Água Clara. O mecânico Max Leandro Rossi, 31 anos, que era um dos condutores morreu na hora e três pessoas tiveram graves ferimentos.

De acordo com Boletim de Ocorrência, Max Leandro levava casal, de 19 e 23 anos, de passageiros quando houve colisão de frente com carro I30, que era ocupado apenas pelo motorista, de 43 anos. A causa da batida não foi esclarecida.

Max Leandro morreu no local. Marido e esposa que também estavam no Gol e o condutor do I30 tiveram graves ferimentos e foram levados para hospital.

Em outros dois acidentes que aconteceram entre o fim da tarde e começo da noite de ontem, também em rodovias, a chuva pode ter colaborado para as colisões. Choveu forte em várias partes do Estado. Em Água Clara, segundo investigador, a chuva caiu somente à tarde.