Traficante Mecânico flagrado com 115 quilos de maconha solta algemas e tenta fugir Ele correu em direção a matagal, mas foi recapturado e levado à delegacia

Mecânico de 35 anos foi preso ao ser surpreendido por equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) transportando 115 quilos de maconha em veículo. Durante ação policial ele soltou algemas e tentou fugir, mas foi recapturado. Flagrante aconteceu por volta das 14h de ontem, no km 146 da MS-276, entre os municípios de Ivinhema e Nova Andradina.

De acordo com a polícia, mecânico estava em veículo Fiesta, placas de Campinas (SP), que foi abordado durante fiscalização. Condutor demonstrou nervosismo e em meio a busca no veículo militares encontraram 182 tabletes de droga escondidos no parachoque traseiro, embaixo de banco, encosto de cabeça, assoalho, laterais das portas e caixas de areia.

Diante do flagrante, homem confessou que pegou o carro preparado com a droga em Dourados e levaria para Campinas. Pelo transporte, ele receberia R$ 6 mil.

Enquanto militares elaboravam a ocorrência, mecânico conseguiu se soltar das algemas e fugir em direção a matagal. Ele foi recapturado e levado para a Delegacia de Ivinhema, onde foi autuado por tráfico de drogas.