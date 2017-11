fora de época Mato Grosso do Sul tem três mortes registradas por dengue este ano Boletim informou que 14 municípios estão com alta incidência

Mato Grosso do Sul registrou três mortes por dengue neste ano. Pacientes das cidades de Aquidauana, Camapuã e Cassilândia foram as vítimas da doença em 2017, que registrou até o dia 4 de novembro 5,3 mil casos suspeitos de dengue.

Na última semana, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram 53 notificações entre o dia 29 de outubro e 4 de novembro.

Ainda conforme o boletim da secretaria, 14 municípios do Estado estão com alta incidência da doença, mesmo com a época crítica para transmissão ser considerada o verão, entre janeiro e abril. A alta incidência é quando são registrados mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes.

Camapuã, onde uma das mortes por dengue foi registrada, "lidera" o ranking com 132 notificados para 13.770 habitantes, gerando uma incidência de 958,6.

Em todo o ano passado, foram notificados 59.874 casos de dengue em Mato Grosso do Sul. Por enquanto, 2017 é o ano com o menor índice de registros desde 2010.

Antes, o recorde era de 2014, quando 9.256 casos da doença foram notificados. Em 2016, 19 pessoas morreram de dengue.