SAÚDE Mato Grosso do Sul tem primeiro

caso suspeito de febre amarela Boletim do Ministério da Saúde foi divulgado nesta quinta-feira (26)

Mato Grosso do Sul registrou o primeiro caso suspeito de febre amarela, informou boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde.

Trata-se de um homem, morador de Santa Catarina, que esteve em Bonito no período entre 25 de dezembro e 2 de janeiro. Em seguida ele passou por São Paulo. O caso foi notificado em Santa Catarina no dia 15 de janeiro. Vale ressaltar que ele não era vacinado.

O paciente também fez exame de leptospirose - doença com sintomas parecidos ao da febre amarela - e deu positivo, mas as autoridades de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul ainda aguardam o resultado para febre amarela. O homem já recebeu alta e passa bem.

PAÍS

Em todo o Brasil são 550 casos suspeitos da doença este ano, sendo que 72 foram confirmados, 23 descartados e 455 continuam sob investigação. Minas Gerais tem 502 notificações da doença, o Espírito Santo, 33; a Bahia, sete; e São Paulo, três. O Distrito Federal registrou três suspeitas de febre amarela, mas todas foram descartadas.

VACINA

O governo do Estado alerta para que as pessoas verifiquem se já receberam vacina contra a doença. Para isso basta procurar uma unidade de saúde mais próxima para atualizar seu cronograma de vacina.

Ainda conforme o governo, todos os municípios do estado estão abastecidos com as vacinas contra a Febre Amarela. Mais de 60 mil vacinas se encontram em estoque.

A Organização Mundial da Saúde considera que apenas uma dose da vacina já é suficiente para a proteção por toda a vida. No entanto, como medida adicional de proteção, o Ministério da Saúde definiu a manutenção do esquema de duas doses da vacina febre amarela no Calendário Nacional, sendo uma dose aos noves meses de idade e um reforço aos quatro anos.

MACACOS MORTOS EM MS

A Secretaria de Saúde de MS investiga se macacos encontrados mortos em Aparecida do Taboado – região do Bolsão de MS – foram infectados pelo vírus. O animal é hospedeiro do vírus da febre amarela e quando um mosquito pica um macaco contaminado, o inseto pode transmitir a doença para o homem. Na zona rural e em regiões de mata, os mosquitos Haemagogus e o Sabethes são os principais transmissores. Nas cidades, o Aedes aegypti é o que geralmente propaga o vírus.

SINTOMAS

Os principais sintomas da febre amarela são: febre, dores musculares em todo o corpo, dor de cabeça, perda de apetite, náuseas e vômitos, olho, face ou língua avermelhados, fadiga e fraqueza.

A leptospirose também causa dores musculares, vômito, náusea, febre, dor de cabeça e fraqueza.