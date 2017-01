TEMPO Mato Grosso do Sul tem o maior número

Com as queimadas avançando em Corumbá, Mato Grosso do Sul lidera o número de focos de incêndio do País. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) verificou 89 focos, equivalente a 33% de todos registros do território nacional. Desse total, 82 são em Corumbá, a maior quantidade entre os 5.570 municípios do Brasil.

Em Corumbá, ocorre incêndio, que atinge parte do Pantanal e que está sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros desde ontem. O incêndio, que começou na Bolívia, consome parte da vegetação no norte de Corumbá e as fumaças provocadas pelas chamas encobriram grande parte da cidade.

De acordo com o 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá, foi realizado sobrevoo com o apoio da Marinha para identificar o local atingido. Conforme assessoria de imprensa da corporação, a equipe ainda não tinha retornado dos trabalhos no fim da tarde de ontem, mas já seria possível notar que o fogo fora reduzido e que estaria menos que o do lado boliviano.

