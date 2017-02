TEMPO Calor chega perto dos 40ºC e MS tem

8 cidades mais quentes do Brasil O município onde fez mais calor hoje foi Bela Vista, com máxima de 38,4ºC

Dos dez municípios mais quentes do Brasil, oito são em Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Bela Vista, Porto Murtinho, Água Clara, Aquidauana, Juti, Jardim, Bataguassu e Sete Quedas registram hoje oito das dez maiores temperaturas. Nestes locais, os termômetros registraram entre 38ºC e 36ºC nesta terça-feira.

O município onde fez mais calor hoje foi Bela Vista, com máxima de 38,4ºC. Dados do meteorologia Natálio Abraão Filho, apontam que a sensação térmica no local chegou a 44,5ºC.

PREVISÃO

A previsão para amanhã é de pancadas de chuva à tarde em pontos isolados, especialmente na região norte de Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira e no sábado, as chuvas vêm acompanhadas de trovoadas intensas.

Mesmo assim, o calor não deve ir embora. As temperaturas ficam entre 36ºC e 35ºC no estado, entre quinta-feira e sábado. Na Capital, as máximas devem ficar em torno dos 30ºC. As temperaturas mínimas ficam entre 20ºC em Mato Grosso do Sul e 23ºC em Campo Grande.

